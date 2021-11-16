Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil, yeni bir başarıyı daha hanesine yazdırdı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan genç sporcu dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Şampiyonada 53 kiloda yarışan Zeynep Yetgil, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat’ı 8-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılarına her dönem yenilerini eklemeyi başaran Zeynep Yetgil’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ulusal başarıların yanında uluslararası başarılarla da bizleri gururlandırmaya devam ediyor” dedi. Rektör Uzun, hedeflerinin akademik çalışmalar ve milli başarılarla Türk sporuna değer katmak olduğunun da altını çizerek, “Bartın Üniversitesi olarak akademik anlamda elde ettiğimiz başarılara öğrencilerimizin ve mezunlarımızın da katkılar sunuyor olması bizleri gururlandırıyor. Bir yandan bölgemizin kalkınması için çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan ise aralarında Spor Bilimleri Fakültemizin öğrencilerinin de olduğu TÜBİTAK 2209 öğrenci projeleriyle geleceğe olan yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu başarılarımızın sportif alana yansıması ise gücümüze güç katıyor. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılarla Üniversitemizin ve ülkemizin ismini gururla taşıyan öğrencimiz Zeynep Yetgil’i tebrik ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizin başarılara ulaşmasında emek veren ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çaba sarf eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.