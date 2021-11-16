Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta ekim ayında 604 konut satıldı
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen Ekim ayında kentte 604 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen Ekim ayında kentte 604 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Ekim ayı konut satış istatistiklerine ait verileri açıkladı.
Buna göre Zonguldak’ta geçen Ekim ayında 430 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 604 konut satılırken bu sayı Karabük’te 2021 Ekim ayında 298 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 333 konut, Bartın’da 2021 Ekim ayında 171 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 244 konut satıldığı açıklandı.
Etiketler: Zonguldak
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