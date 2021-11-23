Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, okulun fiziki yapısı ve atölyeleri, eğitim durumu, ara tatilde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları ve planlanan projeler hakkında kurum müdürü Durak Doğan'dan bilgi aldı.

Öğretmenlerle bir araya gelerek ara tatil sonrası istişare ve değerlendirmelerde bulunan Acar, mesleki eğitimin artık sorunlarla ön plana çıkan değil, akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim türüne dönüştüğünü belirtti.

Mesleki eğitimin önemini her kitleye titizlikle anlatmak durumunda olduklarını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğinin mesleki eğitim merkezleriyle ortadan kalkacağına inancımız tamdır. Bütün meslek dallarında kalitenin artırılması, gelişimin ve değişimin yönlendirilmesi için kalifiye personelin, bilgi birikimleriyle, yeni gelişmelerle eğitilerek verimli iş gücünü yetiştirmek, en öncelikli hedefimiz olmalıdır. Bu konuda siz fedakar öğretmenlerimize güveniyor, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Eğitim-öğretim faaliyetlerine aralıksız ve her gün daha çok emek vererek devam eden okulumuzda görevli idareci, öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında kolaylık, derslerinde başarılar diliyorum."