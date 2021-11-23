Belediyeden yapılan açıklamada, doğa yürüyüşlerinin hafta sonu Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Amacımız, Konya'da yaşayan hemşehrilerimizin hem sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak hem de daha önce görmedikleri doğal güzellikleri onlarla buluşturmak. Yaklaşık 7 kilometre süren yürüyüşte doğaseverler, Konya'nın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı yakaladı. Doğa yürüyüşleri, 28 Kasım'da Bozkır-Aygır, 5 Aralık'ta Seydişehir-Tınaztepe ve 12 Aralık'ta da Akşehir-Hıdırlık'ta devam edecek. Başvurular sporkonya.com.tr adresinden yapılabilir."