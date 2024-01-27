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Güncel
İHA 27.01.2024 14:16

Bandırma’da sis etkili oluyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu sabah sis etkili oldu. Bandırmayı etkisi altına alan yoğun sis deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor.

Bandırma’da sis etkili oluyor

Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunluğu görüldü. Sabah saatlerinde etkili olan sis zaman zaman bazı bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Sis nedeniyle Yenikapı-Bandırma, Bandırma Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken şehir içinde araçlar farlarını yakarak seyrediyor özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve puslu havanın Bandırma çevresinde bir müddet daha süreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde yoğun sislenme olacağı belirtildi. Sisin öğle saatlerinde kalkması bekleniyor.

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