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Güncel
İHA 27.01.2024 11:58

Çankırı Valiliği'nden metruk bina açıklaması: Son bir ayda 13 metruk bina yıkıldı

Çankırı Valiliği tarafından kentteki metruk bilgilerin durumu ile ilgili yapılan açıklamada, tespit edilen 283 metruk binadan 106'sının yıkıldığı belirtilerek, son bir ay içerisinde ise 13 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çankırı Valiliği'nden metruk bina açıklaması: Son bir ayda 13 metruk bina yıkıldı

Çankırı Valiliği tarafından ildeki metruk binalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada kent genelinde 283 metruk binanın tespitinin yapıldığı belirtildi. Belirlenen metruk binalardan 106'sının tamamen yıkıldığının ifade edildiği açıklamada, son bir ayda da 13 binanın yıkıldığı kaydedildi. İlde bulunan metruk binaların sürekli olarak polis ve jandarma ekiplerince denetlendiğinin kaydedildiği açıklamada, asayiş açısından risk oluşturabilecek bazı binaların restore edildiği, bazılarının girişlerinin ise kapatıldığı kaydedildi. `Valiliğimiz koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelindeki metruk binaların kontrolü ve güvenliği titizlikle sürdürülüyor` ifadelerine yer verilen açıklamada, `Kamu düzeni ve suçla mücadele amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, metruk binaların durumları incelenerek gerekli tedbirler alınıyor. Valiliğimiz koordinasyonunda, belediye başkanlıkları ve diğer ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleştirilen bu çalışmalarda, metruk binaların bazıları restore edilerek yeniden kullanıma açılmış, bazıları yıkılmış ve bazılarının giriş-çıkışları kapatılarak uygunsuz kullanımı engellenmiştir.

İlimiz merkezi ve ilçesinde asayiş açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen toplam 283 metruk binanın tespiti yapılmış, bu binalardan 106’sının tamamen yıkılması sağlanmıştır. Son bir ay içerisinde ise 13 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştirilmiştir. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından veya motorize ekiplerle gerçekleştirilen kontrollerde, metruk binalar ve yapılar suç faillerinin konaklaması veya suç unsuların gizlenmesi ihtimalelerine karşı sürekli olarak denetlenmektedir. Bu sayede kamu düzeni ve güvenliği maksimum seviyede sağlanmakta, il genelindeki metruk binaların suçlara ve suç unsurlarına karşı güvenliği arttırılmaktadır` denildi.

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