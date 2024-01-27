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Güncel
İHA 27.01.2024 11:38

Burdur’da jandarma tarafından yakalanan 4 firari cezaevine gönderildi

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel asayiş uygulamalarında yakalanan 4 firari cezaevine gönderildi.

Burdur’da jandarma tarafından yakalanan 4 firari cezaevine gönderildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15-22 Ocak 2024 tarihleri arasında meydana gelen 38 asayiş olayında 18 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi.

İl genelinde yapılan 21 bin 152 şahıs sorgulamasından 36 aranan şahıs, 11 bin 382 araç sorgulamasından 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şüpheli şahıs, “Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. isimli şüpheli şahıs, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şüpheli şahıs, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.Ç. isimli şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 

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