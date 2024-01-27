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Güncel
İHA 27.01.2024 11:09

Zigana Dağı’nda JAK timlerinden üniversite öğrencilerine çığda arama eğitimi

Zigana Dağı ve Kayak merkezinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Zigana Dağı’nda JAK timlerinden üniversite öğrencilerine çığda arama eğitimi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler ve Ankara’dan gelen JAK ekipleri tarafından Zigana Dağı ve Kayak merkezinde Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü çığda arama ve kurtarma eğitimi verildi.

JAK ekipleri AYAY öğrencilerine çığ afeti durumunda arama ve kurtarmada kullanmaları gereken teknikleri uygulamalı olarak gösterirken, sığınak kurma ile ilgili de bilgiler verdi. Arama ve kurtarma eğitimlerinin ardından öğrenciler Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin operasyonlarda kullandıkları teçhizatları inceleyerek bilgiler aldı.

“Öğrencilerimize uygulamalı olarak eğitim veriyoruz”

Uygulamalı eğitimlerin önemini vurgulayan Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevil Cengiz, “Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü acil durumlarda ve afet durumlarda yönetimi sağlamakla görevli bir bölüm biz de öğrencilerimize uygulamalı olarak gerekli birimlerde eğitim veriyoruz afet durumlarında planlama yapabilsinler diye. Biz bugün burada jandarma ekiplerinden çığda arama kurtarma ve sığınak kurma eğitimi aldık” dedi.

“Jandarma ekipleri tecrübelerini bize aktardılar”

Jandarma ekiplerinden aldıkları eğitimden çok memnun kaldığını dile getiren Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Ercan Deniz, “Burada çığ anında neler yapmamız gerektiği hakkında jandarma ekiplerimiz bilgiler verdi. Jandarma ekiplerimiz kendi tecrübelerini bize aktardılar bizim için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Olayları, afetleri birebir yaşayan insanlarla tanıştık” diye konuştu.

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