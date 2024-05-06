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Güncel
AA 06.05.2024 15:51

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze saldırılarını protesto etti

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze saldırılarını protesto etti
[Fotograf: AA]

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki rektörlük önünde toplandı.

Burada Grup adına açıklama yapan Oğuzhan Ezder, İsrail'in Filistin de soykırımda bulunduğunu söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze saldırılarını protesto etti

"İsrail'in barbarlığına karşı durmaya davet ediyoruz"

İsrail'in çocuk, yaşlı, kadın demeden insanları katlettiğini vurgulayan Ezder, "AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize devam edeceğiz. Tüm halkımızı İsrail'in barbarlığına karşı durmaya davet ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, taşıdıkları "Say Stop", "Filistin Elbet Özgür Olacak" ve "Filistin'de Katliam Var" yazılı dövizlerle sloganlar atarak öğrenci yaşam merkezi binasına kadar yürüyüş yaptı.

Etkinliğe, Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ve öğretim görevlileri de destek verdi.

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Balıkesir Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze
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