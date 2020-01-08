Nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzelere balistik füze deniyor.

Balistik füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabiliyorlar.

Kısa menzilli balistik füzeler

Menzili 1000 km veya daha az olan bu füzeler nükleer başlık taşıyabiliyorlar. Balistik füzelerin modern askeri harekatlarda kullanılması ise İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlıyor. Nazi Almanyası’nın 1942’nin sonlarından itibaren geliştirdiği V-2 balistik füzellerin atası sayılıyor.

Orta menzilli balistik füzeler

Kurumlara göre değişmekle birlikte ABD Savunma Bakanlığı'na göre menzili 1000 ile 3000 km arasında olan balistik füzeler orta menzilli balistik füze sınıfına giriyor.

Kıtalararası balistik füzeler

5500 km ve daha fazla menzili olan, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış bu balistik füzeler ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilir. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.



Kaynak: TRT Haber