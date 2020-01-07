Ankara'da öğrencilerin gözü kulağı Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarında. Dün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece saatlerinde etkisini kaybeten yağış sonrası yollarda buzlanma gözlemlendi.

Birçok il ve ilçede eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilmesi Ankara'daki öğrencilere de 'yarın okullar tatil mi' sorusunu sordurdu.

Ankara Valiliğinden kar tatili ile ilgili açıklama yapılması halinde, detaylar haberimizde olacak.

Kaynak: TRT Haber