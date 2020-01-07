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Ankara'da okullar tatil mi?07 Ocak 2020 Salı 17:51 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 18:18
Başkentte dün etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Birçok noktada ulaşımda sorunlar yaşanırken öğrenciler Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarını takip ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da öğrencilerin gözü kulağı Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarında. Dün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece saatlerinde etkisini kaybeten yağış sonrası yollarda buzlanma gözlemlendi.
Birçok il ve ilçede eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilmesi Ankara'daki öğrencilere de 'yarın okullar tatil mi' sorusunu sordurdu.
Ankara Valiliğinden kar tatili ile ilgili açıklama yapılması halinde, detaylar haberimizde olacak.
Kaynak: TRT Haber