Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları araştırma sonunda bir süre önce yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve Edirne İl Göç İdaresine teslim edilen H.E'nin, DEAŞ şüphelisi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan H.E, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA