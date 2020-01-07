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İstanbul'da çöken duvarın altında kalan iki hayvan telef oldu07 Ocak 2020 Salı 17:23 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 17:24
Silivri'de iki gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çöken ahır duvarının altında kalan iki büyükbaş hayvan telef oldu.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Akören Mahallesi Sağlık Caddesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı işletmenin duvarı çöktü.
İhsan Akdere adlı kişiye ait olduğu öğrenilen işletmedeki olayda iki büyükbaş hayvan telef olurken, aynı mahallede de 2 evin çatısı uçtu.
Kaynak: AA