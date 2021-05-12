Öğle namazını müteakip Kur'an-ı Kerim okunan cami bahçesinde, Filistin bayrakları açıldı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Balıkesir İl Temsilciliği Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Aydın, Filistin'de yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Aydın, "Filistin'de zulme uğrayan din kardeşlerimize dua etmek için buradayız. Aynı zamanda bütün dünya üzerinde zulüm gören Müslümanlar için buradayız. Her zaman birlik olmamız lazım. İnşallah Cenabı Allah'ın vaadi haktır, orası İslam beldesi olacaktır." diye konuştu.

Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa'nın duasına eşlik eden katılımcılar, tekbir getirdikten sonra dağıldı.