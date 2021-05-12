Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Akbulut ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Akbulut, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.