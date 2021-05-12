Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keban'da şehit aileleri ve gazilere ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Keban ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
Daha sonra Akbulut ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Akbulut, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.
Etiketler: Şehit Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Kaza yapan motosiklet sürücüsünün telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz