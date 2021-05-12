Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Aşağıaydere köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Aşağıaydere köyünde salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı aldı.
Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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