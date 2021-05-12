Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan bekçilere taş ve tuğlalarla saldırdıkları suçlamasıyla yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mutlu Mahallesi Kumludere Caddesi'nde 10 Mayıs akşamı bir grubun sokakta bulunduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye geçen 4 mahalle bekçisi, zanlıların taşlı saldırısına uğradı.
Kaçarak sokaktaki bir inşaata giren şüphelilerin attığı tuğla parçasının kafasına gelmesi sonucu yaralanan bekçi H.B. hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inşaatta saklanan ve kendilerine direnen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.U, M.A, E.Y, R.Y, A.Ş, B.Ş, M.K, E.T. ve M.E.A. adliyeye sevk edildi.
Travma teşhisiyle hastaneye kaldırılan bekçi H.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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