Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Balıkesir'in Altıeylül, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 3 ilçede operasyon düzenlendi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Altıeylül, Burhaniye ve Edremit'te uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin araçları ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, 868 sentetik uyuşturucu hap, 23 gram metamfetamin, 16 gram kubar esrar, 3 tabanca ve 1 kesici alet ele geçirildi.
Etiketler: Balıkesir
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