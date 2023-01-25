Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Altıeylül, Burhaniye ve Edremit'te uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçları ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, 868 sentetik uyuşturucu hap, 23 gram metamfetamin, 16 gram kubar esrar, 3 tabanca ve 1 kesici alet ele geçirildi.