Askeri yetkililer, şehit Arslan'ın (27) Kuzgun köyündeki babaevine gelerek, annesi Kadiriye Arslan ve yakınlarına acı haberi verdi.

Türk bayrağı asılan evin önünde bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletilirken, şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziyeye gelmeye başladı.

Şehidin babası Osman Arslan'ın 2010'da vefat ettiği belirtildi.