Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yasin G. idaresindeki kamyonet, Adıyaman-Kahta kara yolu Fuar Alanı kavşağında Melahat Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman
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