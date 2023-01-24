BBC’nin haberine göre, Kristersson’un yasa dışı yılan balığı avladığı ve bu konuda polise yalan söylediği belirlenen eski gazeteci Peter Magnus Nilsson’u danışman olarak işe alması muhalefetten tepki topladı.

Muhalefetteki Sosyal Demokratlar, polise yalan söyleyen Nilsson’un istifasını talep etti.

Konuya ilişkin İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Sosyal Demokrat Partisi Sözcüsü Ardalan Shekarabi, polise yalan söyleyen birinin böyle bir göreve getirilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Buna karşılık Başbakan Kristersson, Nilsson’un yasayı ihlal ettiğini bildiğini ancak bu “aptalca” davranışının onu görev için “uygunsuz” kılacak bir şey olmadığını savundu.

Nilsson, konuya ilişkin en son Facebook paylaşımında, otoritelere yalan söylemesinin “uygun olmadığını” ve “çok üzgün olduğunu” belirtti.

Ayrıca Nilsson, baskın sonrası polisin kendisiyle yeniden iletişime geçtiğinde yine yalan söylediğini çünkü "net şekilde düşünemediğini" ancak daha sonra suçunu itiraf ederek 38 bin İsveç kronu (3 bin 730 dolar) ceza ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Ekimde danışman olarak işe alınan Nilsson, 2021'de İsveç Deniz ve Su Yönetimi Ajansı tarafından yasa dışı yılan balığı avcılığı baskınında yakalanmıştı.

İsveç’te nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yılan balığının avlanması, az sayıda lisanslı balıkçı dışındakiler için 2007’den bu yana yasak.