Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki kamyonet, Sinop-Boyabat kara yolu Bürnük köyü mevkisinde su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.S. ve S.T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durağan ilçesinde ise M.K'nin kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, İncirli köyü mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Durağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Sinop
Son Haberler
- 18:22
- 17:59
- 17:46
- 17:33
- 17:27
Sıradaki Haber
Emeklilere zam farkı ne zaman ödenecek? Ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz