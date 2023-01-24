Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
[Fotograf: İHA]
Iğdır'da dün kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Enginalan köyünde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Akif G'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri ve yakınlarının katılımıyla köy civarında yapılan aramada, Mehmet Akif G'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Kafasından darbe aldığı belirlenen Mehmet Akif G'nin cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi olarak 1 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Iğdır
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