Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de su kanalına giren tırın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de tekel ve alkol ürünleri yüklü tırın su kanalına girmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
N.İ. idaresindeki tır, Kırıkkale-Çorum kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına girdi.
Bir süre kanalda ilerleyen tırın tekel ve alkol ürünlerinin bulunduğu soğutmalı dorsesinin bir bölümü de yola düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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