Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen zanlılara ait evlere ve iki araca baskın yaptı.

Operasyonda 4 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda 26 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kubar esrar, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı (payp), iki tabanca, iki tabanca şarjörü, 30 adet tabanca mermisi ve suçtan elde edilen 26 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğer 2’si adli kontrolle salıverildi.