Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 7 operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Erdek ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eş zamanlı operasyonda biri ilçede, diğeri ise Kayseri'de yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda ise bir kişi, 23 gram esrarla yakalandı.
Edremit ilçesinde iki operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, 16 sentetik ecza hap, 9,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bandırma ilçesindeki iki operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda yapılan aramalarda 6,30 gram esrar, 2,75 gram kubar esrar bulundu.
Sıradaki Haber
Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedeleri yalnız bırakmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz