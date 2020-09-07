Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Erdek ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eş zamanlı operasyonda biri ilçede, diğeri ise Kayseri'de yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda ise bir kişi, 23 gram esrarla yakalandı.

Edremit ilçesinde iki operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, 16 sentetik ecza hap, 9,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bandırma ilçesindeki iki operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda yapılan aramalarda 6,30 gram esrar, 2,75 gram kubar esrar bulundu.