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Trafik kazasında hayatını kaybeden zabit katibi toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden zabit katibi Mustafa Aytekin Gaziantep'te toprağa verildi.
Nizip Adliyesi'nde görevli zabit katibi Mustafa Ayketin, Ankara'da yapılan bir sınava girdikten sonra Gaziantep'e doğru seyir halindeyken Gölbaşı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Aytekin'in cenazesi, getirildiği Gaziantep Yeşilkent Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenazeye Aytekin'in ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Vali Davut Gül ve çalışma arkadaşları katıldı.
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