Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.
Tuzcumurat Mahallesi 262. Sokak'ta, Emin Şahin'e ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Şahin ise söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
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