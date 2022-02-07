Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 04:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda binada çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.
Çukur Mahallesi Zerdali Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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