Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da yol kontrolünde durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki M.D. ile Ş.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
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