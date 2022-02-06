Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde D.Ş.'nin kullandığı otomobil, N.C.Y. yönetimdeki taksi ile A.A.B. idaresindeki otomobile çarptı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler D.Ş. ve A.A.B. ile otomobilde bulunan M.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Muğla Taksi Trafik Trafik Kazası
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