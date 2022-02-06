Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 2 katlı evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki iki katlı evde yangın çıktı. Yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürdüğü evin alt katı kullanılamaz hale geldi.
Sobadan çıktığı belirlenen yangında, evde kiracı olarak kalan kişinin ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluştu.
Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
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