Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cemre ne zaman düşer? 2022 ilk cemre ne zaman düşecek?
Cemre ne zaman düşecek 2022? Cemre, halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul ediliyor. 2022 yılında ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.
Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Cemre düşmesi nedir?
Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.
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