Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bıçaklı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da başından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yürüyen M.E., arkasından yaklaşan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
M.E.'yi başından yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, M.E.'yi hastaneye kaldırdı.
M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Adana
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