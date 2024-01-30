Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı

Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey Edremit, Gömeç, Karesi, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde meydana gelen 21 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 26 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 249 adet sentetik uyuşturucu hap, yaklaşık 130 gram uyuşturucu madde, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 6 adet fişek ve 10 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheli içerisinden mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.