Burdur'da kafede yangın paniği

Kafeye dolan dumanlar nedeniyle müşteriler dışarıya çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, saat 18.20 sıralarında Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.

Kafenin mutfak kısmında yemek yapıldığı esnada kızartma makinesi bir anda alev aldı. İş yeri çalışanlarının yangına müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangında kafeye dolan dumanlar nedeniyle müşteriler dışarıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri de herhangi bir patlamaya karşı doğalgaz hattını kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinin mutfağında hasar oluştu.