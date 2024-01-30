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Güncel
AA 30.01.2024 13:20

Gaziantep'te besicilere 7 bin ton yem desteği

Gaziantep'te besicilere 7 bin ton yem desteği sağlandı.

Gaziantep'te besicilere 7 bin ton yem desteği

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilkent Mahallesi'nde yem dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ilçeye önemli hizmetler sunduğunu ifade etti.

Şahinbey ilçesinde 2017 yılından bu yana çiftçilere 1 milyar 24 bin liralık destek sağlandığını aktaran Bakbak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin gıda üretimine önemli bir destek sağlanıyor. Tahmazoğlu, her alanda önemli çalışmalar yaptı. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile Türkiye'de örnek gösterilen belediye başkanlarından biri oldu. Şahinbey'deki nüfus yoğunluğundan dolayı artan trafik sorunu için evleri kamulaştırarak yıkıp yeni yollar açtı. Yine tarihi dokularda yaptığı restorasyon çalışmaları ile Şehreküstü Konakları'nı ve Şıh Meydanı'nı şehrimize kazandırdı. Öğrencilere ders çalışmaları için Millet Kıraathaneleri yaptı. Yılda iki defa kitap fuarı düzenleyerek gençlerimizi sevdikleri yazarlarla buluşturdu. Evlenen gençlere destek olarak çamaşır makinesi ve çeyiz seti veriyor."

Tahmazoğlu da hayvan yetiştiricilerine bu zamana kadar 45 bin ton yem desteğinde bulunulduğunu belirterek, desteklerin devam edeceğini vurguladı.

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