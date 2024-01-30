Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

Bartın'ın Amasra ilçesi Göçkündemirci sahilinde ormanlık ve kayalık alanda gezen karaca denize düştü. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen karacayı gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydederek, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Dalgaların bu kez kıyıya doğru sürüklediği karaca, vatandaşların yardımıyla kıyıya kadar götürüldü. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla karaca kumsala çıkarıldı.

Kurtarılıp, yarası olup olmadığı kontrol edilen karaca, gerekli müdahalenin ardından ise doğaya salındı.