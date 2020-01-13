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Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı13 Ocak 2020 Pazartesi 10:08 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:09
Balıkesir'de polis ekiplerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda gümrük kaçağı 175 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram nargile kömürü ve 100 parfüm ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA