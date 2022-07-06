Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de jandarmadan "seyir halinde cep telefonu kullanımı" denetimi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından cep telefonu kullanımı ihlaline yönelik denetim yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması" amacıyla jandarma sorumluluk bölgesinde seyir halinde cep telefonu kullanımı denetimi gerçekleştirildi.
Uygulamada 899 araç kontrol edilerek, 24 sürücüye toplam 25 bin 78 lira idari para cezası kesildi ve 12 araç trafikten men edildi.
Etiketler: Balıkesir Jandarma Genel Komutanlığı
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