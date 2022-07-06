Alabora olan tekneden son anda kurtuldu

Alabora olan tekneden son anda kurtuldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yol kenarında bahçe duvarına çarparak duran araçta sürücü G.Ç'nin yanında bulunan D.A. yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Kenar Sokak ile Dumanbey Sokak kesişiminde G.Ç. idaresindeki 41 TY 707 plakalı hafif ticari araç ile B.K'nin kullandığı 34 GIF 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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