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Güncel
AA 19.08.2024 09:35

Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, F. T'nin kullandığı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Avcılar Mahallesi mevkisinde devrildi.

Savrulan ve reflüje çarparak ters dönen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildekilerden C.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken sürücüsü F. T. ile H.Ö, S.T. ve Y.A'nın yaralı kurtuldukları belirlendi.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kazada yaşamını yitiren C.Ç'nin cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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