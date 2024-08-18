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Güncel
AA 18.08.2024 17:53

Sinop'ta İnaltı Mağarası turizme kazandırılıyor

Sinop'ta, tavan yüksekliği, içinde yer alan sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile dikkati çeken İnaltı Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Sinop'ta İnaltı Mağarası turizme kazandırılıyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Özarslan, beraberinde Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve diğer ilgililerle İnaltı köyünde bulunan İnaltı Mağarası'nı ziyaret etti.

Mağarada incelemelerde bulunan Vali Özarslan, İnaltı Mağarası'nın kentin en özel turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, bölgede oluşturacakları ekoturizm yürüyüş rotasına bu özel yerin de dahil edileceğini belirtti.

İki yıl önce ziyarete açılan mağarayı daha çok kişinin görmesi için altyapı çalışmalarına yoğunlaşacaklarına işaret eden Özarslan, "Bu özel yerle ilgili çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. 2025 yılı itibarıyla mağaramız çevresinde sosyal donatılar, tuvalet, otopark, kır lokantası düzenlemeleri yapılacak. Yol ve işletmecilik kalitesinin artırılması için de gayretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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