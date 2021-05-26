Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 29 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanırken, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

