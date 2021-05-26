Bursa'da Hasan A, kardeşi İbrahim A'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki evine geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Hasan A, silahla önce kardeşini, sonra kendini vurdu.

Evdeki kız kardeşlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan ve İbrahim A'nın cesetleri otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.