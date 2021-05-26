Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yaralı bulunan leylek, Tarsus Doğa Parkı'nda tedavi altına alındı.
Kale Mahallesi Kozağacı mevkiinde vatandaşların bulduğu, kanadı yaralı ve bitkin haldeki leylek, belediye ekiplerince teslim alınarak tedavi edilmek üzere Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.
Yaralı leyleğin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.
Etiketler: Doğal Yaşam
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