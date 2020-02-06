Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Yazıcı, afet müdahale planının büyük önem taşıdığını söyledi.

Alınabilecek önlemlere değinen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından farklı çalışmalar yürütülüyor. Genel hayatı etkileyen bir afet durumunda, afete müdahalede Türkiye Afet Müdahale Planı ile bütün kurumlarımızın afete müdahale kapasitesi ve görevleri belirlendi. Olası bir afet durumunda başkanlığımda oluşturulacak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından koordinasyon sağlanacak ve plan çerçevesinde afetin her aşaması düşünülerek hazırlanmış olan ve kurumların görevlerinin tam anlamıyla belirlendiği müdahale planımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ayrıca özellikle okullarda yaptığımız eğitim ve seminerlerle hem vatandaşlarımızı hem de öğrencilerimizi afet öncesi, sırası ve sonrası yapılacaklar konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu süreçte, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek, sorumluluk ve duyarlılık içinde, her zaman depreme karşı duyarlı ve hazırlıklı olarak halkımızı bilinçlendirmeliyiz. Depreme hazırlık seviyesini artırmak ve halkın bilinçlenmesi noktasında eğitim çalışmalarımız çok önemli. Toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e-Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık."

Ayrıca, plan kapsamında kurumların görev ve sorumlulukları, oluşturulan ekiplerin ekip yapılanması, hizmet grubunun nasıl hareket edeceği, emir komuta zinciri, eğitim ve tatbikatlar, ilin afet senaryosu ve destek çözüm ortaklarının personel ve araç sayıları konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı.