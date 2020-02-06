Vali Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiğini bildirdi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 10 Şubat'a kadar ara verilmişti.