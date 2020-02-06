Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.
Çalışmalar sırasında ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Van bahçesaray ilçesiSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 12:26
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