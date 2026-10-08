İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü: 3 kişi aranıyor

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 5 kişi daha çıkarılırken kurtarılan kişi sayısı 10'a yükseldi.

Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara katılıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında baygınlık geçiren itfaiye personeli hastaneye sevk edildi.

Çalışmalara bir süre ara vererek binada dinleme yapan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Polis dronuyla bölgede görevli olmayanların alanı boşaltmasına yönelik uyarıda bulunuluyor.

Öte yandan, binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi.

Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler, binaya kontrollü giriyor.

Ayrıca, çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntüde, binanın çökmesiyle etrafı toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Enkaz altındaki 3 kişiye ulaşmak için kontrollü yıkım başlatıldı

Kısmen çöken binanın enkazında bulunduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla ekiplerce kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

Bu sırada arama kurtarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu bölgedeki herkes güvenlik amacıyla alandan uzaklaştırıldı.

Ekipler, binanın üst katlarından başlayarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım yapıyor.

Yıkım çalışmaları ekskavatör, dozer ve yıkım makası kullanılarak yürütülüyor.

Öte yandan, incelenmek üzere binanın demirlerinden ve kolonlarından örnek alındı.

İstanbul Valisi Gül, olay yerinde incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, binanın 1987 yılında inşa edildiğini, zemin artı 6 kat olduğunu, zeminin dükkan, diğer 6 katın da daire olarak kullanıldığını söyledi.

Binada toplamda 12 dairenin bulunduğunu anlatan Gül, “Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33. Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar bu 4 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik.”

Gül, bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işlerin hem adli hem de idari olarak takip edileceğini belirterek, AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerin desteğiyle çalışmaların sürdüğünü, tahliye edilen vatandaşların AFAD'ın temin ettiği otelde konaklayacaklarını dile getirdi.

Binanın ruhsatlandırılmasına ilişkin usulsüzlük bulunup bulunmadığıyla ilgili sürecin adli ve idari olarak takip edileceğini belirten Gül, "Yapılması gereken iş olabildiğince çabuk bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sağlıklı olarak yapmak, tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizi barındırmak, yaralı hemşehrilerimizin tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmak. Buna yoğunlaştık." dedi.

Gül, çökme meydana gelen yapının çevresindeki riskli binaların da boşaltıldığını, alanı olabildiğince stabil hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Vali Gül, arama kurtarma çalışmalarını inceledi

İkinci kez geldiği olay yerinde gazetecilere konuşan Gül, sabah saatlerinde binanın bir kısmının çökmesinin ardından süreci takip ettiğini anlatarak, "AFAD'ın koordinasyonunda itfaiye, emniyet ve diğer kurumların birlikte çalışmasıyla 33 kişinin yaşadığı apartmanda, bazıları kurtarma ekiplerimiz tarafından, bazıları kendileri çıkarak, 30 kişiyi dışarı çıkartmış olduk. 30 kişiden 2 kişi maalesef vefat etti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Hastanede tedavileri süren yaralıların olduğunu aktaran Gül, "3 kişi henüz tespit edilemedi, bulunamadı. Binada yana doğru bir kayma var ve binanın yıkılma riski var. Aynı zamanda bodrum katta küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Burada arama kurtarma ekiplerimiz her durumu değerlendirerek hem içerideki hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde kurtarılması hem de çalışan arama kurtarma ekiplerimizin bu anlamda bir zarar görmemesi için tabiri caizse kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyorlar." açıklamasını yaptı.

Gül, binanın altına belli destekler yerleştirilerek tekrar edecek bir çökmeyi engellemek amacıyla tedbir alındığını anlatarak, "Yine üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Özetle hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar." şeklinde konuştu.

Ardından Gül, yaralı vatandaşların tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Gül, vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bundan sonra adli süreç devam edecek"

Mahalleliye ve millete geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, şöyle devam etti:

"Sürecin en başından itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız süreci takip etti. Yerelde bütün paydaşlar bu anlamda üzerine düşeni yaptılar. 2 ölü var, yaralılar var. Bundan sonra adli süreç devam edecek. İdari süreç aynı zamanda başladı. 'Binanın ruhsatı var, yok, ne kadar kaçak, ne kadar değil'. Bunlar işin ayrıntı tarafı, adli ve idari tahkikat neticesinde ortaya çıkacak bir mesele. Tekrardan hepimize geçmiş olsun."

Gül, basın mensuplarının soruları üzerine yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını dile getirerek, "Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti. Biri de ölü şekilde çıkartılmıştı. Diğer yaralıların durumu iyi. İlk etapta iki katın kaçak olduğu ifade edilmişti. Kaçakla ilgili elimizde bir bilgi de yok ve bu süreç devam edecek. Dolayısıyla ortada bir arama kurtarma meselesi var. Magazinden öte kardeşlerimizin, hemşerilerimizin kurtulması lazım." ifadelerini kullandı.

Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında, binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O. gözaltına alındı.

Binanın mal sahibi D.B'nin ise 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

2 mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 mülkiye müfettişimiz çalışmalara başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Binadan itfaiyenin mobil asansörüyle kurtuldu

Bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin mobil asansörüyle tahliye edildiğini belirterek, "Çökme sırasında evde yalnızdım. Çökmenin etkisiyle uyandık. Mümkün olduğunca aklıselim ve sakin bir şekilde kalıp işimizi zorlaştırmadan dışarı tahliye olmaya çalıştık. İtfaiye ekipleri de bizi tahliye etmek için ellerinden geleni yaptı, biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Kendisinin binadan itfaiye ekiplerinin mobil asansörü sayesinde çıkarıldığını aktaran Gülpınar, binanın eski olduğunu ve daha önce kentsel dönüşüm için komşularıyla birlikte girişimde bulunduklarını anlattı.

"Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak için apartman sakinleriyle birlikte müteahhitlerle görüştüklerini, ancak bunu bir anlaşmayla sonuçlandırmadıklarını belirten Gülpınar, "Niyetlendik ama sonuçlandırmadık. Keşke bağlasaydık." diye konuştu.

Binanın alt katındaki iş yerinde geçmişte kolon kesildiği veya söküldüğü yönündeki iddialara ilişkin yorum yapmak istemediğini belirten Gülpınar, şahit olmadığı bir konuda kimseye ağır ithamda bulunmak istemediğini, uzmanların inceleyeceğini ve gereğinin yapılacağını kaydetti.

Binada daha önce bazı çatlakların bulunduğunu da aktaran Gülpınar, bazı komşularının çökme öncesinde çatırdama sesleri duyduğunu söylediğini ancak kendisinin bu seslere şahit olmadığını anlattı.

Çökme sırasında başına beton parçasının düştüğünü, sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiğini aktaran Gülpınar, "Evimiz bu haldeyken benim ufacık bir yaram ne ki. Bizim evimiz, yuvamız. Hepimiz için acı bir durum." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Yılmaz ve Duran'dan olaya ilişkin paylaşımlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binanın çökmesi sonucu gerçekleşen üzücü hadiseyi teessürle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerimiz olayın ilk anından itibaren büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasını yürekten temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”m

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binada meydana gelen kısmi çökmeden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum.”